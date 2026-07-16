Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, confermando la vittoria precedente. La sua avversaria, una giocatrice di alto livello, ha commentato sorpresa e ammirazione, dicendo che Sinner meriterebbe un premio. La finale si è conclusa con la sua vittoria, consolidando il risultato ottenuto l’anno precedente. La partita si è svolta sulla storica erba londinese, con Sinner che ha dominato l’incontro fino alla vittoria finale.

Jannik Sinner ha centrato uno degli obiettivi principali della stagione, trionfando a Wimbledon per il secondo anno consecutivo e realizzando di conseguenza un’impresa straordinaria. In assenza dell’infortunato Carlos Alcaraz, il fuoriclasse azzurro si è reso protagonista di un torneo straordinario sull’erba londinese rimontando in finale un set di svantaggio al tedesco Alexander Zverev ed imponendosi per 3-1. Un aspetto specifico del gioco dell’azzurro ha impressionato positivamente Jessica Pegula, tennista statunitense che occupa la terza posizione nel ranking WTA. “ Bisognerebbe creare un premio per il colpo che è migliorato di più nel circuito, e lo vincerebbe il servizio di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pegula esterrefatta da Sinner: “Non capisco come sia possibile: meriterebbe un premio”

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