Durante un torneo sulla terra battuta, un osservatore ha commentato i miglioramenti nel servizio di Jannik Sinner, sottolineando che dovrebbe ricevere un premio speciale. La battuta in questione ha mostrato un netto progresso rispetto alle precedenti partite, attirando l’attenzione di chi segue il circuito. L’atleta ha già ottenuto riconoscimenti per le sue capacità tecniche e fisiche, e questa evoluzione al servizio rappresenta un ulteriore passo avanti.

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - "Bisognerebbe creare un premio per il colpo che è migliorato di più nel circuito, e lo vincerebbe il servizio di Jannik Sinner. La sua battuta è qualcosa di incredibile. Il servizio esterno dal lato dei vantaggi è semplicemente assurdo". Jessica Pegula applaude i miglioramenti al servizio di Jannik Sinner nel corso di un'intervista al podcast 'The Player's Box'. "Ogni volta che lo guardo giocare, penso di conoscere la sua battuta preferita: si finisce sempre per pensare che questa volta non proverà di nuovo quella soluzione, e invece mette a segno un ace ogni volta. Non riesco a capirlo, davvero. Mi chiedo: “Com'è possibile che il suo servizio sia migliorato così tanto?", aggiunge la statunitense, numero 3 del ranking Wta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Iltempo.it - Pegula applaude Sinner: "Incredibili i suoi miglioramenti al servizio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parco Leonardo Festival Show: il quartiere applaude i suoi talentiDomenica scorsa si è svolta la seconda edizione del “Parco Leonardo Festival Show 2026” al Parco del Perugino.

Jannik Sinner? "Perché è un problema": Pegula, parole pesantissimeJessica Pegula ha dichiarato che Jannik Sinner rappresenta un problema nel contesto del tennis, commentando la difficoltà di arginarne le prestazioni.