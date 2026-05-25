Jannik Sinner? Perché è un problema | Pegula parole pesantissime

Jessica Pegula ha dichiarato che Jannik Sinner rappresenta un problema nel contesto del tennis, commentando la difficoltà di arginarne le prestazioni. La giocatrice ha espresso questa opinione durante il media day del Roland Garros, senza approfondire ulteriormente i motivi o le strategie per contrastarlo. La frase, pronunciata con un sorriso, evidenzia la percezione di Sinner come un avversario difficile da affrontare.

“ Jannik Sinner? È un problema”. Jessica Pegula sorride, ma fino a un certo punto, quando durante il media day del Roland Garros le chiedono come si possa fermare il numero uno del mondo. La tennista americana, tra le protagoniste più attese del torneo femminile dopo un ottimo avvio di stagione, ha speso parole enormi per Sinner, confermando la sensazione che nel circuito ci sia ormai una sorta di timore reverenziale nei confronti del 24enne di Sesto Pusteria. Pegula, attualmente tra le giocatrici più continue del 2026, ha ammesso senza giri di parole di essere rimasta impressionata dal livello raggiunto da Jannik negli ultimi mesi: “Magari avessi la risposta (sul come battere Sinner, ndr ), ma non ce l’ho — ha aggiunto — Penso che però nessuno ce l'abbia perché è molto difficile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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