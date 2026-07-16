La centrocampista, cresciuta nel settore giovanile dell'Inter, ha dichiarato che l’esperienza con la squadra ha contribuito alla sua crescita personale e professionale. Lo scorso anno si è trasferita alla Juventus, e ha affermato di essere cambiata rispetto al passato. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi del trasferimento o sulle differenze tra le due esperienze. La giocatrice ha evidenziato come il periodo all’Inter abbia avuto un ruolo importante nel suo sviluppo.

di Paolo Moramarco Pavan si racconta. Le parole della centrocampista crescita nel vivaio dell’Inter e trasferitasi lo scorso anno alla Juventus sul periodo in nerazzurro. L’ ex giocatrice dell’ Inter Women, Matilde Pavan, centrocampista classe 2004, si è trasferita la scorsa estate alla Juventus Women, per poi essere ceduta in prestito al Como Women, è fresca di ritorno in bianconero per il ritiro. Cresciuta nel vivaio nerazzurro, la calciatrice della Nazionale ha ripercorso in una lunga intervista a Tuttomercatoweb i momenti chiave della sua carriera, dai problemi fisici a Milano fino alla stagione positiva a Como. Durante la stagione 20232024, Pavan aveva infatti subito un infortunio al legamento crociato anteriore, saltando gran parte dell’annata e tornando poi a giocare 14 partite nella stagione successiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pavan si racconta: «Inter? Grazie a quell’esperienza sono cresciuta e matura. Oggi sono diversa»

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