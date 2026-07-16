Il governo ha confermato l'indicazione di voto del premier e ha respinto le preferenze proposte dall'emendamento di Fratelli d'Italia, che sono state bocciate con voto segreto alla Camera. Nonostante il fallimento di questa proposta, la maggioranza ha deciso di proseguire con l’intenzione di modificare la legge elettorale. La questione delle preferenze si sposta ora al Senato, dove si attende un nuovo dibattito.

Le preferenze escono dalla porta della Camera e provano a rientrare da quella del Senato. All'indomani della bocciatura a sorpresa, con il voto segreto, dell'emendamento di Fratelli d'Italia affossato dai franchi tiratori, la maggioranza prova a lasciarsi alle spalle l'incidente parlamentare e a rilanciare la riforma della legge elettorale. L'obiettivo resta approvare lo Stabilicum senza riaprire formalmente il dossier, ma nelle fila del centrodestra prende corpo l'ipotesi di un nuovo tentativo a Palazzo Madama, dove il voto palese sugli emendamenti metterebbe al riparo da imboscate e agguati. È in questo clima che ieri l'Aula di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Passa l'indicazione del premier. No alle preferenze di Vannacci

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La nuova legge elettorale

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