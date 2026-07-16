Paolo Belli l’incidente e l’accusa di omicidio stradale | Andava piano in bici

La procura di Reggio Emilia ha aperto un’indagine per omicidio stradale dopo la morte di un uomo di 41 anni, avvenuta in un incidente con un ciclista. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista avrebbe viaggiato a bassa velocità al momento dello scontro. Tra i soggetti coinvolti figura anche un noto cantante, che si trova sotto indagine. L’incidente sta facendo discutere, ma le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli ufficiali sulle responsabilità.

L’indagine nei confronti di Paolo Belli per omicidio stradale è un atto dovuto. La procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta sulla morte del 41enne Alessandro Magnani. L’incidente è avvenuto lunedì 13 luglio nel pomeriggio a Cognento di Campagnola, nella Bassa Reggiana. Paolo è distrutto e sotto choc», fanno sapere dal suo entourage. L’avviso di garanzia consentirà al cantante e presentatore di nominare suoi periti per l’autopsia, che dovrà chiarire la causa del decesso. Come è morto Alessandro Magnani. Tra le ipotesi ci sono un trauma cranico e un malore. Che potrebbe aver colpito il 41enne prima di essere investito. Il Quotidiano... 🔗 Leggi su Open.online

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Incidente stradale, coinvolto Paolo Belli: le sue condizioniUn incidente stradale si è verificato questa mattina nel Reggiano, coinvolgendo il cantante e conduttore.

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Paolo Belli, l'incidente in bici: morto il pedone - 15/07/2026 - Video; Travolto da bici di Paolo Belli, pedone muore dopo un giorno di agonia; Paolo Belli indagato per omicidio stradale: Distrutto e sotto choc. Autopsia sulla vittima, ipotesi malore prima dello scontro; Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore dopo un giorno di agonia.

Reggio Emilia, #PaoloBelli iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto dopo l’incidente a Cognento in cui ha perso la vita un 41enne, travolto dalla bici del cantante. Nei prossimi giorni l'autopsia per chiarire le cause del decesso. x.com

Paolo Belli investe pedone in bici: il 41enne Alessandro Magnani muore nello scontro reddit

Paolo Belli e l’incidente, la testimone: Diceva disperato: È arrivato come un fulmine. Disposta l’autopsiaÈ stata disposta l'autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l'impatto con la bici di Paolo Belli ... fanpage.it

Incidente mortale in Emilia-Romagna: Paolo Belli e la vittima Alessandro MagnaniPaolo Belli, noto conduttore di Ballando con le Stelle, è rimasto coinvolto in un incidente mortale in bici. La vittima, Alessandro Magnani, è deceduta in ospedale. Scopri le ultime notizie. notizie.it