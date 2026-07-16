Paolo Belli è sotto choc è morto l’uomo che ha investito ora è indagato

Da metropolitanmagazine.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 13 luglio, un uomo è stato investito da una bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana. Dopo circa 24 ore, è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni gravi. La persona al volante, un uomo di 41 anni, è ora indagata per il tragico incidente. La notizia ha suscitato grande scalpore nella zona.

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Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore  Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dov’era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l’impatto o a un malore: lo chiarirà l’autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l’incidente, anche Belli è stato portato in ospedale, ferito ma soprattutto sotto choc. L’incidente è avvenuto a Cognento, nelle campagne fra Correggio e Campagnola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Paolo Belli è sotto shock: un pedone è morto dopo essere stato investito dalla sua bicicletta.

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