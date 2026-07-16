Il 13 luglio, un uomo è stato investito da una bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana. Dopo circa 24 ore, è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni gravi. La persona al volante, un uomo di 41 anni, è ora indagata per il tragico incidente. La notizia ha suscitato grande scalpore nella zona.

Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dov’era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l’impatto o a un malore: lo chiarirà l’autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l’incidente, anche Belli è stato portato in ospedale, ferito ma soprattutto sotto choc. L’incidente è avvenuto a Cognento, nelle campagne fra Correggio e Campagnola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paolo Belli è sotto choc, è morto l’uomo che ha investito, ora è indagato

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Paolo Belli è sotto shock: un pedone è morto dopo essere stato investito dalla sua bicicletta.

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Paolo Belli sotto shock: morto l'uomo che ha investito con la sua bicicletta in Emilia-RomagnaUn uomo è morto dopo essere stato investito da una bicicletta tra Correggio e Campagnola Emilia.

Paolo Belli distrutto e sotto choc: indagato per l'investimento e la morte di un uomoUn uomo è morto dopo essere stato investito da un ciclista durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana il 13 luglio.

Temi più discussi: Paolo Belli indagato per omicidio stradale: Distrutto e sotto choc. Autopsia sulla vittima, ipotesi malore prima dello scontro; Paolo Belli coinvolto in un incidente, morto il pedone investito in bici. Il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc: Andava piano; Paolo Belli e l'amore per la moglie (e suo primo amore) Deanna e per il figlio Vladik; Paolo Belli è sotto shock dopo l'incidente in bici: morto il 41enne Alessandro Magnani a Reggio Emilia.

Mi spiace moltissimo per l’incidente di ieri che riguarda #PaoloBelli. Qua sopra ho visto gente ridere e memare una giornata intera, associando la tragedia a una sua celeberrima canzone che fa sotto questo sole è bello pedalare. C’è m0rta una persona ami x.com

Paolo Belli è distrutto, non riesce neppure a parlare. L’incidente in bici, i soccorsi, l’accusa di omicidio stradaleIl cantante era sulla bicicletta che ha centrato il 41enne, da chiarire le cause del decesso. La procura dispone l’autopsia sul corpo della vittima, al vaglio anche l’ipotesi di un malore ... ilrestodelcarlino.it

Paolo Belli e l’incidente, la testimone: Diceva disperato: È arrivato come un fulmine. Disposta l’autopsiaÈ stata disposta l'autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l'impatto con la bici di Paolo Belli ... fanpage.it