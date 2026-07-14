Quarrata (Pistoia), 14 luglio 2026 – La corsa entra nel cuore del Palio dei Rioni di Quarrata con una delle prove più spettacolari e coinvolgenti dell'intera manifestazione: la staffetta podistica che vedrà affrontarsi gli otto rioni cittadini Drago, Giraffa, Istrice, Leone, Lupa, Orso, Pantera e Puma. Nata nel 2019, la manifestazione è rapidamente diventata uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate quarratina, capace di unire agonismo, appartenenza e spirito di comunità. In Piazza Risorgimento il tifo dei sostenitori accompagnerà i frazionisti in una sfida dove velocità, strategia e gioco di squadra saranno gli ingredienti principali. Il Palio dei Rioni rappresenta molto più di una semplice competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La staffetta podistica al Palio dei Rioni di Quarrata

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