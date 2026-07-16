ossigeno per migliorare la nostra rete idrica

Sono stati annunciati interventi per migliorare la rete idrica nella zona di Spezia, colpita da caldo e siccità. Le autorità hanno comunicato l’arrivo di risorse e lavori per potenziare il sistema di distribuzione dell’acqua. Le operazioni puntano a garantire un approvvigionamento più stabile e duraturo, dopo periodi di criticità. Nessuna data specifica è stata fornita sui lavori, né dettagli sulle modalità di intervento.

Se i problemi legati al caldo e alla siccità stanno mettendo a dura prova i vari settori fra agricoltura e mitilicoltura, le soluzioni per far fronte alla rete idrica spezzina sembrano finalmente arrivare. "Oltre 88 milioni per la Liguria e più di 11,5 milioni per lo spezzino: investire sulle infrastrutture idriche significa programmare il futuro". Lo annuncia la senatrice e segretaria della Lega per la provincia spezzina Stefania Pucciarelli entrando nel merito degli investimenti mirati a rafforzare il sistema idrico a tutto tondo. "Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto oltre 88 milioni di euro di finanziamenti per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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