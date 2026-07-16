Oscar Piastri ha espresso soddisfazione per la fiducia dimostrata da manager e team, sottolineando che la sua posizione futura dipenderà dalla Red Bull. Il pilota australiano si sta preparando per il GP del Belgio, decimo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1, che si svolgerà nel weekend sul circuito di Spa-Francorchamps. La sua situazione professionale appare ancora in evoluzione, con l’obiettivo di trovare stabilità nel campionato.

Un Oscar Piastri in cerca di stabilità. E’ probabilmente questo il modo migliore per descrivere il percorso di avvicinamento dell’australiano in vista del GP del Belgio, decimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend al circuito di Spa-Francorchamps. L’oceanico attualmente occupa la sesta posizione della classifica piloti con 82 punti, ed è intenzionato a salire di livello già da questo fine settimana, consaopevole del grande lavoro ancora da fare. Intervenuto in occasione del classico media day del giovedì, il nativo di Melbourne arruolato tra le fila della McLaren ha svelato le sue aspettative: “ Ho fiducia in quello... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oscar Piastri: “Contento della fiducia di Brown e Stella. La nostra posizione? Dipenderà dalla Red Bull”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mark Webber chiarisce la differenza tra il suo dramma Red Bull e quello di Oscar Piastri.Mark Webber ha spiegato quali sono le differenze tra la sua esperienza con la squadra Red Bull e quella di Oscar Piastri.

Mark Webber alimenta le voci sul futuro di Oscar Piastri in Red Bull.Recentemente, sono circolate indiscrezioni riguardo a una possibile collaborazione tra Mark Webber e il pilota emergente Oscar Piastri all’interno...

Temi più discussi: Max Verstappen sempre più scontento della Red Bull: scambio con Oscar Piastri per andare in McLaren nel 2027?; F1 | Webber blinda Piastri (e gela Verstappen): Oscar resta in McLaren; Oscar Piastri – Max Verstappen: perché uno scambio avrebbe senso per entrambe le parti; F1 - McLaren, la crisi oltre la monoposto: tra prestazioni e mercato.

Oscar Piastri: Contento della fiducia di Brown e Stella. La nostra posizione? Dipenderà dalla Red BullUn Oscar Piastri in cerca di stabilità. E' probabilmente questo il modo migliore per descrivere il percorso di avvicinamento dell'australiano in vista del ... oasport.it

Verstappen in McLaren? Oscar Piastri è pienamente nel progettoMark Webber ha respinto con decisione le voci secondo cui Oscar Piastri starebbe cercando di lasciare la McLaren. Secondo il manager dell'australiano, il pilota è concentrato sul suo futuro a ... msn.com

Piastri alla Red Bull reddit