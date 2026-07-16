Oroscopo di venerdì 17 luglio 2026 di Ginny | Vergine e Toro amano consapevolmente
Venerdì 17 luglio 2026, Luna e Venere si trovano nel segno della Vergine, mentre Giove rimane molto attivo. Questo influsso favorisce la riflessione e la messa in discussione di aspetti rilevanti della vita. Le persone dei segni della Vergine e del Toro tendono a dimostrare consapevolezza nelle proprie scelte. Non ci sono altri eventi astronomici segnalati nel giorno.
Nell'oroscopo di venerdì 17 luglio 2026 Luna e Venere sono nel segno pacato della Vergine, e ne abbiamo bisogno dato che Giove continua ad essere sollecitatissimo: visioni, illuminazioni, trasformazioni di ciò che è importante per noi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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OROSCOPO settimana 13 - 19 LUGLIO 2026
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