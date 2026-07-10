Oroscopo oggi venerdì 10 luglio 2026 di Ginny | Toro e Capricorno amano concretamente

Venerdì 10 luglio 2026, Venere e la Luna si trovano in segni di terra, riducendo l'energia di Marte in Gemelli. Il segno della Vergine si distingue come più fortunato, mentre i Pesci sono considerati meno favoriti. Toro e Capricorno mostrano un atteggiamento più concreto nelle loro relazioni e azioni quotidiane, in linea con le posizioni planetarie del giorno.

Venere e la Luna in segni di terra nell'oroscopo di venerdì 10 luglio 2026 placano le energie irruenti e incontenibili di Marte in Gemelli. Il segno fortunato è la Vergine, nonostante Marte a sfavore, e il segno sfortunato sono i Pesci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Venerdì 3 Luglio 2026: Amore e Scintille nel Weekend!

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