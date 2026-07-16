L’associazione Gabriel, che si occupa di umanizzazione delle cure in oncologia, è tra i vincitori del bando "Orizzonti solidali 2026" con il progetto “Insieme oltre la cura”, iniziativa che mette al centro le persone e le loro fragilità ma anche il valore della resilienza. Orizzonti solidali 2026 è un’iniziativa a sostegno del terzo settore promossa dalla Fondazione Megamark in collaborazione con i supermercati Dok, A&O e Famila. Obiettivo del progetto è quello di accompagnare i pazienti oncologici lungo un percorso volto al benessere psicofisico a trecentosessanta gradi, raggiungibile in cinque fasi ognuna delle quali gestita dai volontari dell’associazione, che annovera tra gli iscritti psicologi, assistenti sociali e sanitari, nutrizionisti, oncologi, operatori olistici così come estetiste e curatori dell’immagine. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Orizzonti Solidali 2026, l'associazione Gabriel vince il bando con «Insieme oltre la cura»

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