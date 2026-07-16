Domani si apre la 15ª edizione dell’Orbetello Piano Festival con un doppio concerto sulla Terrazza Guzman. La rassegna, in programma fino al 6 agosto, propone ogni sera esibizioni musicali in un contesto paesaggistico suggestivo. La prima giornata vede due performance consecutive, con musicisti che si esibiscono all’aperto, offrendo un’esperienza che unisce musica e natura.

Prende il via domani la 15ma edizione di ’Orbetello Piano Festival’, la rassegna che – fino al prossimo 6 agosto – offre appuntamenti dove la bellezza della musica si fonde con la bellezza del paesaggio. Alle 19.45 la Terrazza della Polveriera Guzman si farà palcoscenico per ospitare ’A bordo laguna’, incontro tra talenti internazionali: Juan Elvira Marquez Torres (Spagna) e Michael Nagel (Germania), vincitori dell’Orbetello Piano Competition Online 2025. Due pianisti, due storie, per altrettanti mini-recital di eccezione, con un programma che spazia dal romanticismo di Schumann al modernismo di Prokofiev, offrendo un vasto e affascinante repertorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orbetello Piano Festival. Doppio concerto sulla Terrazza Guzman

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