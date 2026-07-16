È stata approvata in via definitiva una legge che tutela i minori e le donne provenienti da famiglie mafiose. La norma estende su tutto il territorio nazionale un metodo già sperimentato in Calabria, che permette ai giovani di allontanarsi dagli ambienti criminali senza temere ritorsioni. La legge prevede misure di protezione e supporto per chi decide di lasciare le famiglie coinvolte in attività mafiose.

Verrà così esteso a tutta Italia il metodo inventato da un giudice in Calabria per aiutare i minori a lasciare gli ambienti criminali senza ritorsioni È stata approvata in via definitiva la legge per dare protezione ai minori e alle donne che vogliono allontanarsi da famiglie che fanno parte della mafia e di altre organizzazioni criminali. Si chiama “Liberi di scegliere” e permetterà di estendere a tutta Italia un protocollo che finora è stato usato dai tribunali di Reggio Calabria, Catania, Napoli e Palermo, con più fondi, strumenti e tutele per le persone coinvolte. Organizzazioni come Cosa Nostra, la ’ndrangheta e la camorra sono infatti attive in molte altre regioni oltre a quelle d’origine, rispettivamente Sicilia, Calabria e Campania, anche nel Centro e nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ora c’è una legge per dare alternative a chi cresce in famiglie mafiose

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Todos desprecian los pobres,sin saber que él tiene a Jade;cambia el destino, cásate con la belleza

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