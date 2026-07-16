Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava su un impianto per la fibra a Montesano Salentino, nel leccese. L’incidente è avvenuto durante l’attività di manutenzione o installazione dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto. Non sono stati divulgati dettagli su eventuali responsabilità o condizioni di sicurezza al momento dell’incidente.

Un operaio si 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino (Lecce) mentre stava facendo dei lavori per la fibra. L’uomo era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra. Da quanto si apprende la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad una palo della luce elettrica pubblica. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano, Giuseppe Maglie. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Operaio muore folgorato a Lecce mentre lavora a un impianto per la fibra

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