Un operaio di 38 anni è caduto da un tetto di un'azienda nel Ferrarese, rimanendo grave. L’incidente è avvenuto in un’azienda che produce succhi a Masi Torello. L’uomo è stato soccorso sul luogo e trasportato in ospedale con condizioni che lo pongono in pericolo di vita. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa 8 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Bologna, 16 luglio 2026 – Un volo di 8 metri, le urla e la disperata corsa dei soccorsi. Il drammatico incidente sul lavoro è successo in un’azienda che produce succhia a Masi Torello (Ferrara). La vittima è un operaio di 38 anni, di origine pachistana, caduto da circa otto metri d’altezza mentre stava facendo lavori di manutenzione sul tetto dell’azienda di Masi Torello (Ferrara), che produce succhi. L’allarme e i soccorsi. Il dipendente della ditta è stato soccorso immediatamente e trasportato d'urgenza dai sanitari del 118 all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Attualmente per i sanitari rimane in pericolo di vita. Per gli accertamenti sull'incidente sul lavoro, sono intervenuti e procedono i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio cade dal tetto di un'azienda nel Ferrarese, è grave: 38enne in pericolo di vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Operaio precipita dal tetto di una azienda: è molto graveUn operaio di 55 anni è caduto dal tetto di un'azienda meccanica in via Serraglio, a Imola.

Livorno, cade dal tetto di un’azienda mentre lavorava: morto un operaio di 30 anniUn operaio di 30 anni è morto a Rosignano, Livorno, dopo essere caduto da circa 6 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone di un’azienda.

Temi più discussi: Cade da un’impalcatura e fa un volo di tre metri: ferito un operaio di 30 anni; Operaio cade dall'impalcatura e resta ferito; Cade da un ponteggio mentre fa dei lavori in casa, 55enne portato a Villa Sofia in gravi condizioni; Il tetto della palazzina cede durante i lavori di riparazione. Operaio cade da tre metri.

Operaio cade dal tetto di un'azienda nel Ferrarese, è grave. Incidente sul lavoro a Masi Torello, 38enne in pericolo di vita #ANSA x.com

Operaio cade dal tetto di un'azienda nel Ferrarese, è grave: 38enne in pericolo di vitaIncidente sul lavoro a Masi Torello: il volo di 8 metri e l’urlo. Poi i soccorsi e il trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna ... ilrestodelcarlino.it

Operaio cade dal tetto di un'azienda nel Ferrarese, è grave(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Un operaio di 38 anni, di origine pachistana, è caduto da circa otto metri mentre stava facendo lavori di manutenzione sul tetto di un'azienda di Masi Torello (Ferrara), che ... gazzettadiparma.it