Operaio cade dal tetto di un' azienda nel Ferrarese è grave | 38enne in pericolo di vita

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 38 anni è caduto da un tetto di un'azienda nel Ferrarese, rimanendo grave. L’incidente è avvenuto in un’azienda che produce succhi a Masi Torello. L’uomo è stato soccorso sul luogo e trasportato in ospedale con condizioni che lo pongono in pericolo di vita. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa 8 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

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Bologna, 16 luglio 2026 –   Un volo di 8 metri, le urla e la disperata corsa dei soccorsi. Il drammatico incidente sul lavoro è successo in un’azienda che produce succhia a Masi Torello (Ferrara). La vittima è un operaio di 38 anni, di origine pachistana,  caduto da circa otto metri d’altezza mentre stava facendo lavori di manutenzione sul tetto dell’azienda di Masi Torello (Ferrara), che produce succhi. L’allarme e i soccorsi. Il dipendente della ditta è stato soccorso immediatamente e trasportato d'urgenza dai sanitari del 118 all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Attualmente per i sanitari rimane in pericolo di vita. Per gli accertamenti sull'incidente sul lavoro, sono intervenuti e procedono i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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