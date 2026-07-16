Arezzo, 16 luglio 2026 – Nel vivo la quarta edizione di Opera Seme Festival, in programma fino al 25 luglio tra opera, musica, danza, teatro, formazione internazionale con spettacoli ed eventi a ingresso gratuito ad eccezione del concerto finale al Teatro Petrarca. Un progetto dedicato all’opera lirica, nato per avvicinare nuovi pubblici a un genere spesso percepito come riservato a pochi. Il Festival, promosso da Spazio Seme Centro Internazionale e Seed aps, proseguirà stasera giovedì 16 luglio alla CaMu, la Casa della Musica nel palazzo di Fraternita in piazza Grande ad Arezzo alle 21.30, con Opera on Contact, performance di danza improvisation con Consuelo Pacheco, Leonardo Lambruschini e Virginia Guidi: dialogo tra corpo e immaginario dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Opera on Contact, performance alla Camu

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Anna Ferrer Performance. Trobades Camus 2026. ENG

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