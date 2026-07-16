Sabato 18 luglio, salgono a 19 le città italiane classificate con il bollino rosso per il caldo, rispetto alle 16 previste per il giorno precedente. Il ministero della Salute ha emesso l’allerta per ondate di calore che interessano diverse aree del paese. Le temperature elevate continuano a interessare molte zone, con condizioni di disagio per la popolazione. Le città coinvolte sono state identificate in base alle temperature previste per la giornata.

Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: saranno 16 domani, ma sabato 18 luglio le città in rosso per l'emergenza caldo saliranno a 19. Le città da bollino rosso Domani le città più calde saranno Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato si aggiungeranno alla lista anche Ancona, Civitavecchia e Catania, che passano così dall'arancione di domani al livello massimo. Le città da bollino arancione Per domani sono previste anche otto città con il bollino arancione: Verona, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina e Catania. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ondate di calore, sabato salgono a 19 le città col bollino rosso per il caldo

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