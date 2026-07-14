Caldo salgono a 15 le città col bollino rosso Ecco cosa ci aspetta

Da tv2000.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì sono previste quindici città italiane con il bollino rosso a causa delle alte temperature. Le temperature continue a salire, contribuendo a un’estate molto calda. La condizione di caldo estremo riguarda diverse aree del paese, dove si registra un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La situazione si inserisce in un quadro di condizioni meteorologiche estreme che coinvolgono anche altre parti del mondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stiamo vivendo un’estate torrida. Le temperature continuano a salire e giovedì saranno quindici le città italiane contrassegnate dal bollino rosso. Il meteo estremo è ormai una realtà con cui fanno i conti diverse zone del mondo. Servizio di Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

caldo salgono a 15 le citt224 col bollino rosso ecco cosa ci aspetta
© Tv2000.it - Caldo, salgono a 15 le città col bollino rosso. Ecco cosa ci aspetta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caldo, salgono a 15 le città col bollino rosso. Ecco cosa ci aspetta

Video Caldo, salgono a 15 le città col bollino rosso. Ecco cosa ci aspetta

Notizie e thread social correlati

Caldo, quando arriva il picco e dove: attesi 45 gradi in Sardegna. Giovedì salgono a 15 le città bollino rossoLa terza ondata di calore dell'anno si intensifica in Italia con un aumento dei bollini rossi, passando da due a quattro e arrivando a sette entro...

Caldo torrido, quanto dura la nuova ondata. Salgono a 8 le città con bollino rosso, ecco quali sonoDomenica, si registrano otto città con il bollino rosso a causa di un'ondata di calore che si protrae dalla seconda metà di questa settimana.

Temi più discussi: Caldo, giovedì salgono a 15 le città col bollino rosso, domani saranno 7; Caldo, quando arriva il picco e dove: attesi 45 gradi in Sardegna. Giovedì salgono a 15 le città bollino rosso; Terza ondata di caldo con bollino arancione e rosso a Genova: i 5 errori da evitare in casa secondo Bassetti; Caldo nel weekend, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia: salgono le città da bollino arancione.

caldo salgono a 15Caldo, giovedì salgono a 15 le città col bollino rosso(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana: domani saranno sette per passare a 15 ne ... corrieredellosport.it

caldo salgono a 15Caldo, quando arriva il picco e dove: attesi 45 gradi. Giovedì salgono a 15 le città bollino rossoLa terza ondata di calore dell'anno comincia ad entrare nella sua fase più intensa: in Italia aumentano i bollini rossi dai due di ieri, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web