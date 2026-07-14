Caldo salgono a 15 le città col bollino rosso Ecco cosa ci aspetta
Giovedì sono previste quindici città italiane con il bollino rosso a causa delle alte temperature. Le temperature continue a salire, contribuendo a un’estate molto calda. La condizione di caldo estremo riguarda diverse aree del paese, dove si registra un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La situazione si inserisce in un quadro di condizioni meteorologiche estreme che coinvolgono anche altre parti del mondo.
Stiamo vivendo un’estate torrida. Le temperature continuano a salire e giovedì saranno quindici le città italiane contrassegnate dal bollino rosso. Il meteo estremo è ormai una realtà con cui fanno i conti diverse zone del mondo. Servizio di Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Caldo, salgono a 15 le città col bollino rosso. Ecco cosa ci aspetta
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