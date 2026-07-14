Stiamo vivendo un’estate torrida. Le temperature continuano a salire e giovedì saranno quindici le città italiane contrassegnate dal bollino rosso. Il meteo estremo è ormai una realtà con cui fanno i conti diverse zone del mondo. Servizio di Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo, salgono a 15 le città col bollino rosso. Ecco cosa ci aspetta

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