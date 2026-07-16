È stata avviata una petizione online dai residenti del Garda per chiedere che il motoscafo Riva Acquarama, coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di due persone, non navighi più sulle acque del lago. La raccolta firme mira a impedire ulteriori navigazioni del motoscafo, considerato responsabile dell’incidente. La petizione è stata pubblicata sulla piattaforma Change.org e invita i cittadini a sottoscrivere la richiesta.

«Il motoscafo Riva Acquarama, che ucciso Greta e Umberto, non dovrà più navigare sul Garda». È questa la richiesta della petizione popolare che hanno lanciato i cittadini gardesani su change.org contro la decisione della Corte d’appello di Brescia di revocare la confisca del motoscafo Riva, che il 19 giugno 2021 a Salò ha tolto la vita a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. La promotrice dell'iniziativa Caterina Zambiasi ha dichiarato sulle colonne di Bresciaoggi: «Il rischio che quel motoscafo possa tornare a solcare le acque del lago rappresenta un dolore insopportabile e un’offesa alla memoria di Greta e Umberto. Chiediamo alle autorità competenti di bloccare qualsiasi tentativo di rimettere in circolazione o utilizzare nuovamente quel mezzo in acqua». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Omicidio di Greta e Umberto sul Garda, è partita la raccolta firme: «Il motoscafo non solchi le nostre acque»

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