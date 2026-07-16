Più di cinquecento persone, in maggioranza di etnia rohingya, sono scomparse al largo delle coste del Myanmar. Le vittime si trovavano a bordo di due imbarcazioni e si teme che siano tutte decedute. La maggior parte dei dispersi apparteneva alla minoranza musulmana, che da anni subisce persecuzioni nel paese. Le autorità non hanno ancora confermato il destino delle imbarcazioni o delle persone a bordo.

Oltre cinquecento persone che viaggiavano su due imbarcazioni al largo delle coste del Myanmar risultano disperse; erano quasi tutte di etnia rohingya, la minoranza musulmana che da molto tempo subisce sistematiche persecuzioni e vessazioni nel Paese,. Si teme che siano tutte morte, e a dare la notizia, in un comunicato congiunto, sono state l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite ( UNHCR ) e l’ Organizzazione internazionale per le migrazioni ( IOM ). Entrambe le barche erano salpate alla fine di giugno dallo Stato di Rakhine, sulla costa ovest del Myanmar. Su una delle viaggiavano circa duecentocinquanta persone; le comunicazioni con la terraferma si sono interrotte subito dopo la partenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oltre cinquecento dispersi al largo delle coste del Myanmar: si teme che siano tutti morti

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Ben Trowell Has Just Returned From Israeli Kidnap, Piracy & Torture. Ex Palestine Sumud Aid Flotilla

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