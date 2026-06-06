Marsciano | bonus fino a 1.200 euro per i caregiver familiari

Notizia in breve

A Marsciano è stato annunciato un bonus fino a 1.200 euro per i caregiver familiari. Le persone interessate devono presentare la domanda entro la scadenza di giugno. La misura mira a fornire un sostegno economico a chi si prende cura di familiari non autosufficienti. Le modalità di presentazione e i requisiti sono stati specificati nelle comunicazioni ufficiali, che indicano come accedere al contributo.