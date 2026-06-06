Marsciano | bonus fino a 1.200 euro per i caregiver familiari
A Marsciano è stato annunciato un bonus fino a 1.200 euro per i caregiver familiari. Le persone interessate devono presentare la domanda entro la scadenza di giugno. La misura mira a fornire un sostegno economico a chi si prende cura di familiari non autosufficienti. Le modalità di presentazione e i requisiti sono stati specificati nelle comunicazioni ufficiali, che indicano come accedere al contributo.
Chi ha diritto a ricevere il contributo economico per l'assistenza?. Come si può presentare la domanda entro la scadenza di giugno?. Quanto deve essere l'ISEE per ottenere il massimo dell'importo?. Quali sono i canali ufficiali per inviare la documentazione necessaria?.? In Breve Scadenza domande fissata per le ore 12:00 del 29 giugno 2026. Contributo di 1.200 euro per ISEE fino a 12.000 euro. Erogazione di 800 euro annui per ISEE tra 25.001 e 35.000 euro. Richieste accettate via PEC a comune.marsciano@postacert.umbria.it o presso Largo Garibaldi 1. Contributi per caregiver familiari: il Comune di Marsciano apre le domande entro il 29 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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