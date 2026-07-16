Una fibra rarissima, sottile più di un capello ma straordinariamente resistente, brillante come l’oro e più preziosa della seta, che origina da un grande mollusco che nel mare della Sardegna ha trovato il suo habitat ideale tra le praterie di posidonia: il bisso. Un’arte misteriosa, segreta, atavica, tramandata gelosamente di madre in figlia, che la leggenda fa risalire addirittura alla principessa Berenice di Caldea, in esilio nel Sulcis per essersi innamorata impossibilmente dell’ imperatore Tito. Una maestria che permette di tessere capolavori dal valore inestimabile e per i quali, tuttavia, si perpetua con tenacia un patto che li rende ancor più unici: non possono essere venduti né acquistati, ma solamente donati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi rimangono solo pochissime persone capaci di lavorare questo filo leggerissimo che viene dal mare”: esce “Dolce come il sale”, il romanzo sulle donne sarde che custodiscono il segreto del bisso

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