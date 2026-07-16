Oggi il cda del Monte Ma Intesa Sanpaolo si muove già sul territorio

Venerdì 24 luglio si terrà un incontro tra Confindustria Siena e alcuni manager di Intesa Sanpaolo, che stanno già operando sul territorio. L’obiettivo è confrontarsi con le categorie economiche e le istituzioni locali. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione di una banca ha programmato una riunione odierna. Nessuna comunicazione ufficiale sui contenuti delle riunioni o sulle eventuali decisioni prese.

Venerdì 24 luglio è fissato un incontro tra Confindustria Siena e alcuni manager di Intesa Sanpaolo che si starebbero muovendo sul territorio per confrontarsi con categorie economiche e istituzioni locali. Nei giorni scorsi, tra l’altro, c’è già stata un’interlocuzione con l’amministrazione comunale di Siena. Intanto oggi è atteso il cda di Mps che darà una prima valutazione dell’offerta di Intesa Sanpaolo e una risposta all’invito, rivolto da Banco Bpm, di sedersi a un tavolo per valutare un matrimonio ‘alla pari’. E mentre c’è chi solleva un questione di opportunità circa gli incontri di Intesa sul territorio a opas in corso, a Rocca Salimbeni in questi giorni si è lavorato con gli advisor all’analisi delle due proposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Intesa Sanpaolo tables €30.6 billion takeover bid for Monte dei Paschi

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