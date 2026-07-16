oggi il carlino day il sapore della notizia in una mostra imperdibile e brilla agrofutura

Notizia in breve

Oggi si tiene il Carlino Day, evento dedicato alla storia e al futuro dell’informazione. La giornata include una mostra che mette in evidenza l’evoluzione del giornale e il suo ruolo nel tempo. Tra le iniziative, spicca Agrofutura, un’installazione dedicata alle innovazioni nel settore agricolo. L’evento si svolge a Pesaro e coinvolge esposizioni, incontri e approfondimenti sulla storia dell’editoria e sulle sfide future.