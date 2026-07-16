Oggi il Carlino day Il sapore della notizia in una mostra imperdibile e brilla Agrofutura
Oggi si tiene il Carlino Day, evento dedicato alla storia e al futuro dell’informazione. La giornata include una mostra che mette in evidenza l’evoluzione del giornale e il suo ruolo nel tempo. Tra le iniziative, spicca Agrofutura, un’installazione dedicata alle innovazioni nel settore agricolo. L’evento si svolge a Pesaro e coinvolge esposizioni, incontri e approfondimenti sulla storia dell’editoria e sulle sfide future.
Pesaro, 16 luglio 2026 – Unire il racconto del futuro della terra alla memoria storica di una delle testate più antiche e radicate d’Italia. Con questo spirito il Palazzo Ducale di Pesaro ospiterà oggi il ‘Carlino Day’, un evento che unisce due grandi appuntamenti: la nuova tappa del festival itinerante Agrofutura 2026 e l’inaugurazione della tappa pesarese della mostra “Occhi sulla storia”, dedicata ai 140 anni di vita de il Resto del Carlino. La giornata, ideata da Editoriale Nazionale, si aprirà alle 9.30 con la colazione di dolci tipici gratis per tutti i lettori, offerta dal forno Pagnoni di Pesaro. Quindi il dibattito sulla filiera agroalimentare adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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