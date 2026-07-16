Abbiamo sentito tutti parlare di Off Campus, da fine maggio invade ogni social, ogni pubblicità, ogni video, e anche i più scettici, a una certa sono crollati. Io per prima, sono resistita un mese e mezzo, ma poi sono dovuta crollare, e quindi eccoci qui, a parlarne, dopo mesi, ma senza che l’hype sia sceso, e ora vi spiego il perché. Per anni il romance è stato accusato di raccontare sempre la stessa storia, ed era vero. L’uomo emotivamente inaccessibile, la donna che riesce a salvarlo, relazioni costruite sulla gelosia, sull’incomprensione cronica e sull’idea che la sofferenza sia la prova definitiva dell’amore. Poi è arrivata Off Campus. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Off Campus è il romance che sta cambiando le regole del genere.

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Off Campus La Serie Che Sta Conquistando il Pubblico

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