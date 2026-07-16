Off Campus è il romance che sta cambiando le regole del genere

Da 361magazine.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Abbiamo sentito tutti parlare di Off Campus, da fine maggio invade ogni social, ogni pubblicità, ogni video, e anche i più scettici, a una certa sono crollati.   Io per prima, sono resistita un mese e mezzo, ma poi sono dovuta crollare, e quindi eccoci qui, a parlarne, dopo mesi, ma senza che l’hype sia sceso, e ora vi spiego il perché.   Per anni il romance è stato accusato di raccontare sempre la stessa storia, ed era vero. L’uomo emotivamente inaccessibile, la donna che riesce a salvarlo, relazioni costruite sulla gelosia, sull’incomprensione cronica e sull’idea che la sofferenza sia la prova definitiva dell’amore.   Poi è arrivata Off Campus. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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