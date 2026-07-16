Odissea di Christopher Nolan un film titanico bello senz’anima | la recensione

Da panorama.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un film di Christopher Nolan ha ricevuto una recensione negativa, definendolo un'opera imponente ma priva di anima. La critica descrive sequenze visivamente imponenti, come un cavallo di Troia in nero e figure di creature mitologiche in armature argentate, accompagnate da scene che richiamano l’Ade e la sabbia. Tuttavia, il giudizio sottolinea come, nonostante la spettacolarità, manchi di profondità emotiva e coinvolgimento. La pellicola è stata giudicata come un grande sforzo visivo senza sostanza narrativa significativa.

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Il cavallo di Troia di nero presagio arenato sulla sabbia, i torreggianti Lestrigoni che irrompono in armature argentee e impetuosa forza letale, le anime dell’Ade che si levano da una rena di pece. L’ Odissea di Christopher Nolan finalmente si dispiega. Dal 16 luglio al cinema, è un’opera poderosa con sequenze destinate a restare indelebili. Un film monumentale, interamente girato con cineprese Imax, in pellicola 70 mm, di titanico sforzo produttivo, ma. bello senz’anima. Hollywood dà e Hollywood toglie. Immagine del film in “Odissea” di Christopher Nolan (Credits: Universal Pictures) Imax immersivo, Damon meno. Girato in sei Paesi diversi,... 🔗 Leggi su Panorama.it

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