Odissea di Christopher Nolan un film titanico bello senz’anima | la recensione
Un film di Christopher Nolan ha ricevuto una recensione negativa, definendolo un'opera imponente ma priva di anima. La critica descrive sequenze visivamente imponenti, come un cavallo di Troia in nero e figure di creature mitologiche in armature argentate, accompagnate da scene che richiamano l’Ade e la sabbia. Tuttavia, il giudizio sottolinea come, nonostante la spettacolarità, manchi di profondità emotiva e coinvolgimento. La pellicola è stata giudicata come un grande sforzo visivo senza sostanza narrativa significativa.
Il cavallo di Troia di nero presagio arenato sulla sabbia, i torreggianti Lestrigoni che irrompono in armature argentee e impetuosa forza letale, le anime dell’Ade che si levano da una rena di pece. L’ Odissea di Christopher Nolan finalmente si dispiega. Dal 16 luglio al cinema, è un’opera poderosa con sequenze destinate a restare indelebili. Un film monumentale, interamente girato con cineprese Imax, in pellicola 70 mm, di titanico sforzo produttivo, ma. bello senz’anima. Hollywood dà e Hollywood toglie. Immagine del film in “Odissea” di Christopher Nolan (Credits: Universal Pictures) Imax immersivo, Damon meno. Girato in sei Paesi diversi,... 🔗 Leggi su Panorama.it
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