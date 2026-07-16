Odissea di Christopher Nolan un film titanico bello senz’anima | la recensione

Notizia in breve

Un film di Christopher Nolan ha ricevuto una recensione negativa, definendolo un'opera imponente ma priva di anima. La critica descrive sequenze visivamente imponenti, come un cavallo di Troia in nero e figure di creature mitologiche in armature argentate, accompagnate da scene che richiamano l’Ade e la sabbia. Tuttavia, il giudizio sottolinea come, nonostante la spettacolarità, manchi di profondità emotiva e coinvolgimento. La pellicola è stata giudicata come un grande sforzo visivo senza sostanza narrativa significativa.