Nuovo studentato | riqualificati gli ex Magazzini Generali

Gli ex Magazzini Generali sono stati riqualificati e trasformati in un nuovo studentato. L’intervento rappresenta il primo passo nella riqualificazione dell’area. La struttura offre nuove sistemazioni per studenti, rispondendo alla crescente domanda di alloggi nella città. La riqualificazione degli edifici ha comportato interventi di ristrutturazione e adattamento alle nuove funzioni abitative. La struttura è ora disponibile per gli studenti che cercano alloggi nella zona.

Per la città, è un primo pezzo della riqualificazione dell’area degli ex Magazzini Generali. Per chi studia a Brescia, una boccata d’ossigeno nell’affannosa ricerca di posti letto. Apre Camplus Brescia Lamarmora, nuova residenza universitaria realizzata in dieci mesi, in legno, dal gruppo altoatesino Pohl Immobilien. Promosso e finanziato con un investimento di circa 20 milioni di euro dal fondo iGeneration, gestito da Investire sgr (Banca Finnat) e partecipato da Cdp Real Asset sgr, dal Fondo Europeo per gli Investimenti, da alcune tra le principali fondazioni bancarie e casse di previdenza italiane e gestito da Camplus (presidente Maurizio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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