Nuovo ospedale o nuove gerarchie e strategie urbane?

È stato annunciato il progetto vincitore per il nuovo Main Hospital, ovvero l’ospedale principale. La scelta del nome in inglese rende l’idea di un’unità più grande, anche se si tratta di un semplice ospedale. La decisione solleva interrogativi sul futuro dell’area, tra la realizzazione di una struttura sanitaria e possibili cambiamenti nelle strategie urbane e nelle gerarchie territoriali. Restano da vedere i dettagli dell’intervento e come influenzeranno il contesto locale.

È stato proclamato il progetto vincitore del nuovo Main Hospital che tradotto significa Ospedale principale, ma detto in inglese sembra una cosa più grossa. L’enfasi della presentazione e il risalto dato dai giornali sono stati tali che a un lettore disattento poteva sembrare che fossimo già al taglio del nastro. Se non ho letto male invece dei tempi necessari per la sua costruzione, almeno per la prima fase, nessuno dice nulla. Si parla solo di denaro 274 milioni di euro ai quali se ne aggiungeranno altri 220 milioni. Qui una prima preoccupazione legata alla dimostrata incapacità della Regione Lombardia e delle sue strutture come ARIA, nel gestire con efficienza ed efficacia opere anche di minore complessità. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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