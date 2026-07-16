Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 Video
Un corso ha l'obiettivo di supportare insegnanti, referenti di dipartimento e dirigenti scolastici nella comprensione e applicazione delle Indicazioni Nazionali 2025. Il focus principale è sulla progettazione del curricolo nel primo ciclo e si articola in tre video. Il percorso mira a offrire strumenti pratici per interpretare le nuove linee guida pedagogiche, con attenzione alle modalità di sviluppo delle attività didattiche nel 2026.
Il corso intende accompagnare docenti, funzioni strumentali, referenti di dipartimento e dirigenti scolastici nella lettura pedagogica e operativa delle Indicazioni Nazionali 2025, con particolare attenzione alla progettazione del curricolo nel primo ciclo. Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nuove Indicazioni per il curricolo nel Primo ciclo 2025
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