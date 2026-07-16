Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 Video

Notizia in breve

Un corso ha l'obiettivo di supportare insegnanti, referenti di dipartimento e dirigenti scolastici nella comprensione e applicazione delle Indicazioni Nazionali 2025. Il focus principale è sulla progettazione del curricolo nel primo ciclo e si articola in tre video. Il percorso mira a offrire strumenti pratici per interpretare le nuove linee guida pedagogiche, con attenzione alle modalità di sviluppo delle attività didattiche nel 2026.