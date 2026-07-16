nuoto la virtus buonconvento si tuffa in vasca tanti atleti ai giochi del mediterraneo

Tre nuotatori italiani parteciperanno ai Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto, tra cui una campionessa di rilievo. La squadra comprende anche un atleta specializzato nei 100 e 200 metri stile rana e una nuotatrice di Greve in Chianti nel nuoto pinnato. La partecipazione di questi atleti è stata confermata con convocazioni ufficiali per la competizione internazionale.

La Virtus Buonconvento sarà presente ai prestigiosi Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto con ben tre atleti convocati in azzurro. Oltre alla campionessa Lisa Angiolini, faranno parte della spedizione anche Andrea Prapugicu, ranista specializzato nei 100 e 200 metri, e Silvia Belli (nella foto), di Greve in Chianti, nel nuoto pinnato. Si tratta dell’ennesimo risultato storico per la società giallonera che sta continuando a mietere successi internazionali. Alessandra Leoni ha vinto un ottimo argento con la nazionale juniores agli europei nella staffetta 4x100 stile libero, andando poi a conquistare la finalissima individuale nei 100 stile libero, fino a mettersi in evidenza a Monaco il suo nuovo primato personale sulla distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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