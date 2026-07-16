Un'ondata di caldo ha colpito la città, portando numerosi nomadi digitali a lavorare nelle oasi climatiche distribuite nelle otto circoscrizioni. Questi spazi, allestiti per offrire refrigerio, sono diventati punti di ritrovo e di lavoro temporaneo per chi cerca di sfuggire alle alte temperature. La presenza di queste aree è aumentata durante il periodo di ondata di calore.

La città è travolta da un’ondata di caldo e le oasi climatiche sparse nelle otto circoscrizioni del Comune danno, per quanto possibile, un po’ di refrigerio e occasioni per socializzare. A farla da padrone sono i circoli privati, le biblioteche e, prima fra tutte, la famosa grande vasca dell’Arsenale, un «surrogato di una piscina» con pochi centimetri d’acqua. Luogo, questo, frequentato da famiglie provenienti da tutto il perimetro cittadino e preferito in quanto «all’ombra e all’insegna della socialità» dicono gli intervistati. Partendo da San Michele Extra, quartiere alle porte di Verona, Villa Buri, dotata di un parco che si estende per... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Nomadi digitali al lavoro nelle oasi climatiche di Verona: «Noi in fuga dal grande caldo»

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