Sono state create due oasi climatiche per offrire sollievo durante le ondate di caldo intenso. Questi spazi sono stati allestiti con elementi di ombra e verde per favorire il comfort dei cittadini. Contestualmente, continuano le chiamate a domicilio previste dal Piano caldo, un’iniziativa promossa dall’amministrazione e dall’Ausl per monitorare e assistere le persone più vulnerabili durante le ondate di calore.

Arrivano le prime due oasi climatiche per cercare un po di sollievo fuori dalle mura di casa nonostante il caldo soffocante. Intanto proseguono le chiamate a casa previste dal Piano caldo voluto dall’amministrazione e Ausl. Sono ben 25 al giorno le chiamate nelle case di persone fragili o anziane over 75 costantemente monitorate per verificarne le condizioni, individuare situazioni di emergenza e ricordare le precauzioni utili contro il caldo. E’ anche possibile chiedere l’aiuto a domicilio, attivabile su richiesta per la spesa, il ritiro di farmaci o l’accompagnamento a visite mediche. La morsa del caldo non tende a diminuire, ed anzi è previsto un peggioramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco le oasi climatiche. L’aiuto da ombra e verde

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