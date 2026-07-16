Volontari dell’associazione Apenatura stanno proteggendo i rospi smeraldini a Rozzano, con migliaia di esemplari già messi in salvo. Gli interventi sono in corso per preservare questa specie di anfibio, considerata a rischio. Le operazioni si concentrano sulla tutela dell’ambiente e della fauna locale, con l’obiettivo di ridurre le minacce alla popolazione di rospi. L’attività coinvolge volontari impegnati in azioni di salvaguardia e conservazione della natura.

Volontari in azione per salvare i rospi smeraldini, già migliaia gli esemplari messi al sicuro. A Rozzano proseguono gli interventi di tutela dell’ambiente e della fauna selvatica promossi dall’associazione Apenatura. Fra le attività degli infaticabili volontari, che operano sotto la regia della presidente Catia Acquaviva, c’è anche quella legata al recupero di girini e rospi smeraldini che proliferano nei cantieri edili del territorio. Il fenomeno è curioso: spesso, durante le lavorazioni di cantiere, possono formarsi pozze d’acqua e micro-zone umide, che diventano l’habitat ideale per la presenza di girini, destinati poi ad evolversi in rospetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Noi, volontari nei cantieri. Salviamo rospi smeraldini meravigliosi e dimenticati

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