Nipote di un boss ucciso in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio davanti alla moglie torna libero l' unico indagato
Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per l’unico indagato nel caso dell’uccisione di un boss in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio, mentre era con la moglie. L’uomo, nipote della vittima, era stato arrestato e poi scarcerato. La sparatoria si è verificata davanti alla donna, che era con la vittima durante l’attacco.
Ucciso in pieno giorno mentre accompagnava la moglie a fare delle compere: il tribunale del Riesame di Napoli annulla l'ordinanza per l'unico indagato. Da ieri è tornato libero Raffaele Busiello, 30enne ritenuto vicino agli ambienti del clan D’Amico-Mazzarella e accusato di aver preso parte all'omicidio di Salvatore De Marco, 33 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Figurelle, all'angolo con via Sorrento, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio lo scorso 2 marzo. De Marco era nipote di un boss del clan Rinaldi, in contrasto con i Mazzarella. Arrestato nei giorni scorsi a Capodichino mentre rientrava da una vacanza a Ibiza e assistito dall'avvocato Leopoldo Perone, invece, Busiello ha ottenuto l'annullamento della misura cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
Dopo 12 anni,matrimonio era falso: lamante era sua moglie. Fuggii,sposai un CEO,lui si pentì.
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Raffaele Busiello avrebbe aiutato i killer di Salvatore De Marco, nipote di un boss, ucciso lo scorso 2 marzo a San Giovanni a Teduccio mentre era in auto facebook
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