Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per l’unico indagato nel caso dell’uccisione di un boss in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio, mentre era con la moglie. L’uomo, nipote della vittima, era stato arrestato e poi scarcerato. La sparatoria si è verificata davanti alla donna, che era con la vittima durante l’attacco.

Ucciso in pieno giorno mentre accompagnava la moglie a fare delle compere: il tribunale del Riesame di Napoli annulla l'ordinanza per l'unico indagato. Da ieri è tornato libero Raffaele Busiello, 30enne ritenuto vicino agli ambienti del clan D’Amico-Mazzarella e accusato di aver preso parte all'omicidio di Salvatore De Marco, 33 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Figurelle, all'angolo con via Sorrento, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio lo scorso 2 marzo. De Marco era nipote di un boss del clan Rinaldi, in contrasto con i Mazzarella. Arrestato nei giorni scorsi a Capodichino mentre rientrava da una vacanza a Ibiza e assistito dall'avvocato Leopoldo Perone, invece, Busiello ha ottenuto l'annullamento della misura cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Nipote di un boss ucciso in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio davanti alla moglie, torna libero l'unico indagato

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Dopo 12 anni,matrimonio era falso: lamante era sua moglie. Fuggii,sposai un CEO,lui si pentì.

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