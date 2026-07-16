U n’epopea non solo cinematografica. Odissea, in uscita oggi nelle sale, rilancia la tendenza. Ma a ben vedere il guardaroba da dea greca era già sulle passerelle Primavera Estate 2026. Tuniche impalpabili, drappeggi scultorei, plissé, sandali gladiatore in passerella riportano in scena un immaginario antico. Nolan e l'”Odissea” delle donne. Charlize Theron: «Chris le celebra tutte» X Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. Le prime reazioni della stampa A fare da ponte tra cinema e moda è il cast del film, protagonista di un press tour degno dell’Olimpo. Ma come vestirsi in stile Antica Grecia oggi? Il segreto è puntare su pochi pezzi simbolo, e interpretarli in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nike di Samotracia o vestale? A ciascuna il suo outfit da dea

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Al Royal Ascot Harriet Sperling si presenta vestita da sposa mentre la duchessa di Gloucester sceglie un outfit indaco per il suo compleanno (e tutti gli altri look dell'ultimo giorno)Al Royal Ascot, Harriet Sperling ha indossato un abito bianco lungo che richiama uno stile da sposa, basato su un modello di Beulah.

Argomenti più discussi: Zendaya conquista il red carpet, ma il suo look richiama davvero Atena?; Zendaya con abito alato e scarpe sospese a New York: il look con piume e maxi spacco è ispirato alla Nike di Samotracia; Luciano Demaria, storico massaggiatore dell'Italia del Mundial '82: Paolo Rossi sbancò il Brasile con le ginocchia di un 80enne; Orecchini pendenti lunghi: i modelli ispirati a quelli di Zendaya.

Sei come la Nike di Samotracia a Parigi o insonne amore: anche ferito, con lo stesso ardore tendi le braccia mutilate e voli. Wis?awa Szymborska #Apertura2026 dei #VentagliDiParole 16/07 x.com

Zendaya in Matières Fécales FW25 alla prima di ‘The Odyssey’ a NYC. (14 luglio 2026) reddit

A Milano un gesso della Nike di Samotracia è stato restaurato con un approccio innovativoPer arricchire il museo e concepirlo come luogo vivo, attivo, al passo con lo sviluppo incessante della nostra epoca, è necessario che le istituzioni si mettano costantemente in discussione: il futuro ... exibart.com