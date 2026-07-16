Netanyahu lunedì da Trump I colloqui italiani sul Libano Ritiro Idf nei prossimi giorni
Netanyahu incontrerà Trump lunedì, segnando la sua ottava visita dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca. L'incontro avviene mentre si intensifica l'escalation militare tra Stati Uniti e Israele. Nel frattempo, in Italia si tengono colloqui sul Libano. Un portavoce ha annunciato che l’esercito israeliano prevede di ritirarsi dai territori occupati nei prossimi giorni.
E otto. Benjamin Netanyahu si appresta a incontrare Donald Trump per l'ottava volta da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, probabilmente lunedì, nel mezzo dell'escalation militare fra Stati Uniti e Israele. L'incontro non è ancora stato confermato ufficialmente ma secondo il giornale israeliano Ynet è probabile che avvenga alla vigilia dei funerali, che si terranno martedì, del senatore americano Lindsey Graham, morto a 71 anni, e grande sostenitore di Israele tra i Repubblicani. Netanyahu parteciperà alle esequie e parlerà con il presidente americano il giorno prima. Nel frattempo, Israele non smette di agire sui dossier più scottanti, indistricabilmente legati alla crisi iraniana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Netanyahu ha manipolato Trump. Italia paese più vulnerabile.
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Trump e Netanyahu si sono sentiti già una settimana fa, lo scorso giovedì, per telefono. Secondo quanto riferito da Axios, nel corso della conversazione il tycoon ha esortato il premier israeliano a ritirare le sue forze militari dal Libano e dalla Siria, al fine di evit facebook
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Dopo che Iran ha attaccato tre navi civili ieri, la risposta con i bombardamenti americani di stanotte Trump dal vertice NATO dichiara Penso che la tregua possa essere finita, sono malati e bugiardi reddit