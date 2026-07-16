Netanyahu lunedì da Trump I colloqui italiani sul Libano Ritiro Idf nei prossimi giorni

E otto. Benjamin Netanyahu si appresta a incontrare Donald Trump per l'ottava volta da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, probabilmente lunedì, nel mezzo dell'escalation militare fra Stati Uniti e Israele. L'incontro non è ancora stato confermato ufficialmente ma secondo il giornale israeliano Ynet è probabile che avvenga alla vigilia dei funerali, che si terranno martedì, del senatore americano Lindsey Graham, morto a 71 anni, e grande sostenitore di Israele tra i Repubblicani. Netanyahu parteciperà alle esequie e parlerà con il presidente americano il giorno prima. Nel frattempo, Israele non smette di agire sui dossier più scottanti, indistricabilmente legati alla crisi iraniana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Netanyahu ha manipolato Trump. Italia paese più vulnerabile.

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