La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per un gioielliere, che aveva inseguito e sparato ai rapinatori dopo che avevano preso in ostaggio i suoi familiari. L’uomo era stato giudicato colpevole di aver agito per difesa propria e dei suoi cari. La sentenza ha confermato la pena inflitta in primo grado e in appello.

La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che rincorse e sparò ai rapinatori che avevano preso in ostaggio i familiari. La moglie del gioielliere aveva raccontato che uno dei rapinatori, dopo averla colpita al volto, le puntò un coltello al collo minacciando di uccidere tutti i presenti. La figlia venne immobilizzata con i polsi legati dietro la schiena. Roggero riferì invece di essersi visto puntare la pistola in faccia mentre il rapinatore gli urlava: «Ti ammazzo». È qui che si innesca il nodo processuale. Il gioielliere riuscì ad approfittare di un momento di distrazione per azionare l’allarme antirapina. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nessuna giustizia, Roggero va in prigione

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Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero reddit

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