Neres non è più incedibile | il Napoli fissa il prezzo

Il Napoli ha stabilito un prezzo per il trasferimento di Neres, che prima era considerato incedibile. La squadra sta iniziando la preparazione a Castel Volturno, dove i primi giocatori rientrati dalle vacanze hanno incontrato lo staff tecnico.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri ha iniziato a prendere forma a Castel Volturno. I primi calciatori rientrati dalle vacanze hanno incontrato lo staff tecnico. Ora il gruppo si prepara alla partenza per il ritiro di Dimaro. Le prime giornate serviranno anche a chiarire alcune situazioni di mercato. Il club deve infatti gestire gli esuberi e tenere conto delle nuove regole sui prestiti. Sarà necessario liberare spazio nella rosa prima di completare altre operazioni. Tra i giovani aggregati alla prima squadra ci sono Baridò e Pereira. Per entrambi sarà un’occasione importante. Potranno lavorare con Allegri e provare a guadagnare considerazione durante la preparazione estiva. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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