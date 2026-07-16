Nel libro di Sigfrido Ranucci è stata individuata una terza donna, descritta come una donna bionda che potrebbe essere l’amica menzionata dagli inquirenti. La presenza di questa figura ha attirato l’attenzione in relazione a un’inchiesta in corso. La pubblicazione di estratti del libro, intitolato La scelta, ha suscitato reazioni da parte di Ranucci, che ha definito le informazioni condivise come “fango” e “gossip”.

Tra le pagine spunta una «bionda» che assomiglia proprio all’amica di Ranucci «attenzionata» dagli inquirenti. «Fango» e «gossip». Sigfrido Ranucci ha reagito così alla pubblicazione da parte del sito Esperia e di alcuni quotidiani, tra cui il nostro, di alcuni passaggi scabrosi del suo libro autobiografico La scelta. Nel tomo, il conduttore non ha risparmiato ai lettori dettagli intimi sulle relazioni intrattenute da lui con una stagista e una fonte, Karoline ed Emilia. La prima avrebbe scoperto, a causa di una email, il tradimento di Sigfrido con la seconda. Dopo aver lanciato un urlo sarebbe fuggita via dalla stanza d’albergo che... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nel libro di Ranucci c’è una «terza donna» che potrebbe avere un ruolo nell’inchiesta

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Mi dissocio da Sigfrido Ranucci: il caso Esperia fa comprendere molte cose sulla democrazia a SX

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Temi più discussi: La scelta un po’ così Zanza Ranucci, il ceto medio complessato, e il coraggio postumo degli opinionisti; Piattaforma Esperia: Non solo Lavitola, nel libro di Ranucci altri rapporti opachi con le fonti; Lo scoop di Esperia sul libro di Ranucci: interrogativi sui rapporti con fonti e collaboratrici; Quella relazione con la stagista di Report. Altri rapporti opachi con le fonti. Gardini: Autobiografia grottesca.

Ieri abbiamo pubblicato un video basato su alcuni passaggi del libro autobiografico La scelta, nei quali Sigfrido Ranucci racconta rapporti personali nati nel contesto della sua attività giornalistica. Ranucci ha replicato affermando di non avere mai avuto relazio x.com

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