Navee presenta il suo primo esoscheletro indossabile | 25 chilometri di autonomia riduzione dello sforzo fisico in un corpo da 1,8 kg di peso netto

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Navee Exo S Pro, il primo esoscheletro indossabile dell'azienda, ha un peso netto di 1,8 kg e offre un’autonomia di circa 25 chilometri. Riduce lo sforzo fisico dell’utente del 35% e permette di compiere circa 40.000 passi senza ricarica. È stato presentato ufficialmente in Italia nelle ultime settimane.

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1,8 kg di peso netto, riduzione dello sforzo fisico del 35% e 40.000 passi di autonomia. Sono queste alcune delle caratteristiche del Navee Exo S Pro, il primo esoscheletro indossabile di Navee presentato ufficialmente in Italia nelle scorse settimane. Il prodotto è stato progettato con l’idea di permettere, a chi lo indossa, di superare i propri limiti fisici. La struttura è in fibra di carbonio e in alluminio, il che gli consente di non sfondare il tetto dei 2 chili. La dimensione poco ingombrante del robot lo rende ideale soprattutto per le escursioni in alta montagna dove, di solito, è facile portarsi dietro materiale ingombrante e pesante; la conformazione dei terreni e le “insidie” dei trekking, tuttavia, non rappresenterebbero dei problemi per l’esoscheletro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

navee presenta il suo primo esoscheletro indossabile 25 chilometri di autonomia riduzione dello sforzo fisico in un corpo da 18 kg di peso netto
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