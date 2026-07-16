Durante il Med-Or Day, l'attenzione si è concentrata sui temi di Nato 3.0 e sulla regione del Mediterraneo. La conferenza, organizzata dalla Med-Or Italian Foundation, ha visto la partecipazione dell’ammiraglio Cavo Dragone. La sesta edizione si è svolta a seguito del vertice di Ankara, che ha attribuito agli alleati europei una maggiore responsabilità nella difesa comune.

Il vertice di Ankara ha consegnato agli alleati europei una responsabilità maggiore nella difesa comune. È da qui che la Med-Or Italian Foundation, presieduta da Marco Minniti e diretta da Letizia Colucci, ha impostato la sesta edizione del Med-Or Day. Intitolato “Atlantico-Europa-Mediterraneo. Quale futuro per la Nato?”, l’incontro ha ospitato la conversazione tra Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera, e l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato. Il confronto ha ricondotto le decisioni assunte ad Ankara alle conseguenze che avranno sugli equilibri interni dell’Alleanza. Il maggiore impegno richiesto agli europei riguarda gli investimenti nella difesa e la capacità di sostenere una quota più ampia della sicurezza collettiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nato 3.0 e Mediterraneo al centro del Med-Or Day con l’ammiraglio Cavo Dragone

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