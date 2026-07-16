L’Italia ha battuto il Belgio 3-0 in Nations League, con parziali di 20-25, 22-25 e 22-25. La vittoria permette agli azzurri di mantenere vive le speranze di qualificazione alle Final Eight. Dopo una sconfitta al tie break contro il Giappone, questa vittoria rappresenta un risultato importante. La squadra ha mostrato maggiore determinazione, anche se non al massimo della forma. Sabato prossimo affronterà l’Argentina.

Vittoria netta e molto importante sul Belgio per l'Italia in corsa per qualificarsi alle Final Eight. Dopo il ko al tie break col Giappone il 3-0 (2-20 25-22 25-22) era quello che ci voleva per Giannelli e compagni, ancora lontani dalla condizione migliore ma molto determinati. La vittoria permette gli azzurri di agganciare a sei successi Brasile, Turchia e Ucraina in una classifica molto compressa e incerta. Domani giorno di riposo per l'Italia che tornerà in campo sabato alle 12.20 contro l'Argentina De Giorgi schiera Giannelli-Romanò, Sanguinetti e Pardo centrali, Porro e Bottolo schiacciatori, Balaso libero. Zanini risponde con valkiers-Reggers, D'heer-Colson, Plaskie-Rotty e Lantsoght libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nations League, l'Italia si rialza: 3-0 al Belgio. Sabato c'è l'Argentina

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