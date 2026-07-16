L’Italia femminile di beach volley ha vinto tutte le partite disputate nella prima giornata del torneo Nations Cup, confermando la qualificazione alle semifinali. La squadra maschile ha pareggiato contro l’Olanda, mantenendo le possibilità di accesso alle fasi successive. Entrambe le formazioni hanno disputato incontri validi per il girone di qualificazione. Le azzurre hanno ottenuto due vittorie, mentre gli azzurri sono rimasti a un pareggio.

L’Italia femminile mette una seria ipoteca sulle semifinali con una giornata perfetta, quella maschile resta pienamente in corsa con il pareggio contro la forte Olanda. È questo il bilancio della prima giornata delle CEV Beach Volley Nations Cup Finals di Budapest, manifestazione che assegna il titolo continentale per nazioni e mette in palio anche un prezioso posto agli Europei di Düsseldorf. Le azzurre hanno dominato il proprio debutto superando con un doppio 2-0 prima la Norvegia e poi la Cechia, mentre gli azzurri hanno iniziato con un pareggio contro i Paesi Bassi: decisiva la vittoria di Marco Viscovich e Davide Borraccino, vanificata però dalla sconfitta al tie-break di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nations Cup beach volley: l’Italia concede il bis in apertura nel torneo femminile, gli azzurri pareggiano con l’Olanda

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