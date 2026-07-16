Napoli scarcerato il presunto basista dell’omicidio De Marco | il Riesame annulla la misura

Il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare e disposto la scarcerazione di Raffaele Busiello, 30 anni. La decisione riguarda il presunto basista dell’omicidio di Salvatore De Marco, avvenuto il 2 marzo scorso. Busiello, considerato dalla Direzione distrettuale antimafia uno dei componenti del commando, ora si trova fuori dal carcere. La procura ha presentato ricorso contro questa decisione.

Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di Raffaele Busiello, 30 anni, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia uno dei presunti componenti del commando che il 2 marzo scorso uccise Salvatore De Marco, nipote degli storici boss del clan Rinaldi di San Giovanni a Teduccio. I giudici hanno annullato la misura cautelare in carcere ritenendo insufficienti i gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Busiello, ritenuto vicino al clan D'Amico-Mazzarella e difeso dall'avvocato Leopoldo Perone, era stato arrestato a fine giugno all'aeroporto di Capodichino, subito dopo l'atterraggio di un volo proveniente da Ibiza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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