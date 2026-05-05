Sfregio al volto per imporre la legge del clan | Riesame annulla la misura cautelare per il boss

Il Riesame del Tribunale di Napoli ha deciso di annullare la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un sospettato ritenuto boss, in relazione a un episodio in cui è stato sfregiato al volto. La decisione è stata presa dalla Decima Sezione e ha accolto l’istanza avanzata dal difensore. La vicenda coinvolge un episodio di violenza che si collega a un contesto criminoso.

Annullata la misura cautelare della custodia in carcere per il boss Nicola Di Martino.E’ quanto stabilito dalla Decima Sezione del Riesame del Tribunale di Napoli che ha accolto l’istanza del difensore del boss, l’avvocato Carlo De Stavola. Nicola Di Martino, reggente pro tempore insieme ad Aldo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cassazione annulla per la seconda volta la misura cautelare contro SantoliNAPOLI – La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato per la seconda volta l'ordinanza con cui la decima sezione del Tribunale del... Omicidio Mattarella, la Cassazione annulla la misura cautelare per l'ex prefetto Filippo PiritoreLa Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip di Palermo nei confronti di Filippo Piritore ,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sfregio al volto con una bottiglia in un locale di Bolzano, arrestato un 20enne: scatta anche il Daspo Willy; Bolzano: sfregio al volto di un contendente, arrestato un peruviano; Sfregiò una persona con una bottiglia: arrestato; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: SFREGIO AL VOLTO CON UNA BOTTIGLIA IN UN LOCALE DI BOLZANO, ARRESTATO UN 20ENNE: SCATTA ANCHE IL DASPO WILLY. Sfregio al volto per imporre la legge del clan: Riesame annulla la misura cautelare per il bossAnnullata la misura cautelare della custodia in carcere per il boss Nicola Di Martino.E’ quanto stabilito dalla Decima Sezione del Riesame del Tribunale di Napoli che ha accolto l’istanza del ... casertanews.it Sfregiata al volto con una tazzina di caffè a Brugherio: chiesti 5 anni di carcere per la vicina di casaVittime L.D., coetanea di origini romene (che ha denunciato di essere stata aggredita il 4 ottobre del 2022 dalla donna che allora si trovava agli arresti domiciliari) e la figlia adolescente che vive ... ilgiorno.it Uova contro il pasticciere-volontario: sfregio razzista per strada a Roma https://canaledieci.it/2026/05/04/uova-contro-il-pasticciere-volontario-sfregio-razzista-a-portuense/ - facebook.com facebook 25 aprile, svastiche sulle sedi Anpi e bruciata una targa partigiana: “Sfregio alla Memoria” x.com