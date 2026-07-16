Napoli operazione ad alto impatto tra Quartieri Spagnoli Montesanto e Cavone | 320 identificati

Questa mattina a Napoli, nelle aree dei Quartieri Spagnoli, Montesanto e Cavone, è stata condotta un’operazione di polizia che ha portato all’identificazione di 320 persone. Durante l’intervento è stato eseguito un arresto e sono stati sequestrati droga e munizioni. L’operazione ha coinvolto forze dell’ordine in azione di grande impatto, con perquisizioni e controlli nelle zone interessate. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre misure adottate o sul motivo specifico dell’intervento.

, un arresto, droga e munizioni sequestrate. Vasta operazione ad alto impatto questa mattina a Napoli nelle zone dei Quartieri Spagnoli, Montesanto e Cavone. A renderlo noto è il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il servizio, disposto nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto la partecipazione di circa 300 operatori delle diverse forze di polizia. Undici sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Una persona è stata denunciata per furto di energia elettrica, mentre un’altra è stata arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, perché sorpresa con circa 175 grammi di hashish. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Napoli- Controlli delle forze dell'ordine ai Quartieri Spagnoli e Montesanto

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Una vasta operazione ad alto impatto è stata svolta nella mattinata odierna nelle zone dei Quartieri Spagnoli e di Montesanto a Napoli, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenire ogni forma di illegalità nelle aree più sensibili della città. lamilano.it/napoli/ x.com

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