Napoli Lukaku resta o va? Big Rom lo avrebbe già confessato agli amici

Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli, dopo un rapporto che si è deteriorato nel finale di stagione. Il giocatore, durante il Mondiale, avrebbe confidato agli amici di voler cambiare squadra. La sua permanenza nel club italiano non è ancora definita, ma il suo futuro appare incerto. La situazione si sbloccherà nelle prossime settimane, con possibili sviluppi legati alle decisioni del club e alle offerte di altri club.

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Nel corso del finale di stagione i rapporti tra l'attaccante e il Napoli si sono incrinati ma il Mondiale giocato da Big Rom ha riacceso ogni tipo di discorso. Allegri deve puntare ancora sul belga oppure è meglio separarsi?, Che il Napoli debba sfoltire la propria rosa non è un mistero e nelle ultime settimane è stato lo stesso De Laurentiis a confermarlo: "Abbiamo ben 47 calciatori e ne dobbiamo piazzare almeno 25". Il contratto di Lukaku scade nel 2027 e il suo resta uno dei nomi più caldi sul fronte uscite, con gli azzurri che non si opporrebbero a una cessione per reinvestire quanto incassato su altri obiettivi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Serie A : Napoli in attesa: Lukaku resta in Belgio, decisioni imminenti

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