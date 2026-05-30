Lukaku e l’amore per Napoli nessuna frattura | la verità di Big Rom

Romelu Lukaku è tornato in Belgio dopo aver passato alcuni giorni a Montecarlo. L’attaccante del Napoli ha dichiarato di non avere problemi con la squadra e di essere concentrato sulla preparazione per il Mondiale.

Romelu Lukaku è tornato in Belgio dopo aver trascorso alcuni giorni a Montecarlo. Il centravanti del Napoli vuole prepararsi al meglio per il Mondiale. Nel frattempo, ha concesso un’intervista a Het Nieuwsblad in cui ha parlato ovviamente anche del suo futuro e del suo rapporto col club azzurro. Lukaku e il Napoli: nessuna richiesta di cessione, tutto tranquillo. Le speculazioni su una possibile separazione tra il centravanti belga e gli azzurri non trovano fondamento. Lukaku ha chiarito direttamente che non ha mai presentato richiesta di trasferimento al club partenopeo. L’infortunio al tendine dell’anca, subito durante un’esercitazione tattica nel precampionato, ha costretto l’attaccante a ricorrere all’intervento chirurgico e a un lungo periodo di recupero lontano da Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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